Calciomercato, la Juventus valuta un addio clamoroso

In casa Juventus si continua a lavorare alla costruzione di qualcosa di importante. Ecco gli ultimi aggiornamenti

C’è aria di ennesima rivoluzione in casa Juventus. La Vecchia Signora si trova al cospetto dell’ennesimo paradosso: sognare il cambiamento ma non avere la pazienza – o diciamo meglio: la forma mentis politica – per saperlo attendere. La stagione in essere, inutile specificarlo, è negativa. La squadra è uscita anzitempo dalla Champions League e anzitempo dalla Coppa Italia. Si è ben presto tagliata fuori dalla lotta al titolo in Serie A ed ha fatto poco più che una gita fuori porta, in Arabia, nell’ambito della Supercoppa Italiana. È andato tutto male. E questo mette la società ad un bivio: accettare quanto successo come il primo capitolo di un libro lungo, il cui autore è Thiago Motta. Oppure considerare già concluso il ciclo, fare tabula rasa, ricominciare daccapo con una nuova guida tecnica. E pure con una nuova ossatura di rosa. Ci sono alcuni giocatori, infatti, che potrebbero clamorosamente finire alla porta.

La Juve cambia tutto: ecco chi potrebbe dire addio / News calciomercato

Koopmeiners, Gatti, Vlahovic, Coincecao, McKennie. Sono, questi, solamente alcuni dei giocatori che potrebbero dire addio. Sarebbero addii, ognuno a modo suo, chi perché considerato simbolo della rosa, chi perché arrivato solamente una estate fa, clamorosi. E se questo vi pare già tanto, tenetevi forte. Perché la Juventus potrebbe anche decidere, a sorpresa, di cedere anche Kenan Yildiz. Qui, il ragionamento da fare è più complesso. Il turco è considerato un talento cristallino, uno su cui costruire il futuro della Juventus. La sua 10 sulle spalle, è già tutto un programma. Tuttavia, proprio in virtù della sua qualità, è anche un giocatore che ha parecchio calciomercato. Ecco allora che la Juve, per innescare una nuova rivoluzione, potrebbe anche valutare di cedere Yildiz al cospetto di proposte economiche particolarmente vantaggiose. Dovrebbe arrivare una cifra folle, utile a reinvestire sulla rosa del prossimo anno. Nel frattempo, abbiamo novità sulla voce relativa ad un possibile approdo alla Juventus di Antonio Conte <<<