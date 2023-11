Vieri: “Alla Juventus stanno mancando le punte, su Allegri…”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter.

Christian Vieri, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Juve-Inter? Io penso sempre positivo. Se vince, l’Inter va a +5; se vince la Juve, va in testa da sola: se non cerchi di vincere una partita così, quale? E se due squadre provano a vincere, è difficile che alla fine la partita sia brutta.

Cosa penso del gioco di Allegri? Può piacere o no, ma ad Allegri va bene così: più risultati che occasioni-gol. Non è sempre così, in tutte le partite, ma è anche così. Eppure ha quattro attaccanti forti, ha i giocatori per migliorare, e magari qualcun altro arriverà.

Se la Juve prende, prende giocatori forti: per vincere i campionati. L'attacco della Juve? Pochi gol di Vlahovic e Chiesa? Ci metta anche Kean, che è in grande forma: contro il Verona gliene hanno annullati due “devastanti”, ma i gol per lui arriveranno. La Juve ha gli attaccanti per fare gol: ne devono fare di più, stanno mancando".

