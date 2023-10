Vieri su Giuntoli: “Felicissimo per lui, che ricordi a Prato…”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su Cristiano Giuntoli, dirigente della Vecchia Signora.

Ecco le sue parole su Giuntoli, dirigente del club bianconero ed ex compagno di squadra della punta nei primi anni di carriera: "Giuntoli è stati mio ex compagno di squadra negli allievi a Prato. Abbiamo giocato un torneo con l’Aglianese, un campo spettacolare fra i più belli visti in carriera.