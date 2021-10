Vidal risponde a Bonucci: “Scudetto Inter per demeriti Juve? Vediamo chi è il più forte”

Vidal risponde a Bonucci

redazionejuvenews

Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, ha risposto alla provocazione di ieri del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, circa la vittoria dello scudetto dei nerazzurri nella scorsa stagione. Il difensore bianconero, in una intervista ai microfoni di Amazon Prime Videoaveva lanciato una frecciata alla squadra milanese sottolineando come la vittoria dello scudetto dell'Inter dello scorso anno sia stata frutto del caso e che le prestazioni non all'altezza dei bianconeri hanno contato molto sull'assegnazione finale del trofeo: "Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo. Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto.

Lo sgabello di Porto fu colpa mia. Tendo a vivere la partita con grande passione e non volevo stare tra le poltroncine, così mi misi in piedi e poi su uno sgabello della lounge. Sono contento che si sia verificato quell'episodio, perché non ha fatto altro che cementificare il mio rapporto con Allegri. La mia esultanza? Nessuna provocazione, è un gesto goliardico nato per scommessa con gli amici. Quando ho visto che anche i ragazzini lo ripetevano, ho deciso di continuare a riproporlo".

Oggi Arturo Vidal ha risposto alle provocazioni di Bonucci ai microfoni di Sportmediaset: "Non gli rispondo niente. C’è una rivincita per loro. Vediamo chi è il più forte. Se sono pronto a giocare contro la Juventus? Io spero di esserlo, già per domenica. Ma spero di esserlo per tutto l'anno. Questo è il vero Vidal? Sì, l'anno scorso è stato molto difficile. Non avevo fatto la preparazione perché sono arrivato tardi, ora è diverso: sono contento e al cento per cento - ha concluso Arturo Vidal - ".