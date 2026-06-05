Spalletti vuole un nuovo numero uno

La Juventus continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa più competitiva per la prossima stagione. Tra le priorità individuate dalla dirigenza esiste un tema considerato centrale: il portiere. Per Luciano Spalletti, infatti, l’arrivo di un nuovo estremo difensore rappresenta un passaggio fondamentale per aumentare qualità ed esperienza all’interno della squadra. Nelle ultime settimane diversi nomi sono stati accostati al club bianconero. Alcuni profili internazionali sono stati valutati attentamente, ma non tutte le operazioni sono risultate realistiche. Per diverso tempo il preferito dell’allenatore sarebbe stato Alisson. L’esperienza internazionale, la leadership e le qualità tecniche rendevano il brasiliano uno dei candidati ideali. Le difficoltà economiche dell’operazione, però, hanno progressivamente raffreddato questa pista. Per questo motivo la dirigenza ha iniziato a spostare l’attenzione verso alternative differenti, considerate più accessibili sia dal punto di vista economico sia da quello strategico. Ed è proprio in questo contesto che sta emergendo con forza il nome di Guglielmo Vicario.

Vicario diventa il candidato principale per la porta bianconera

Nelle ultime ore i contatti tra la Juventus e il Tottenham sarebbero diventati più frequenti. Il club bianconero vuole capire margini, costi e possibilità di costruire una trattativa concreta. L’ex portiere dell’Empoli viene considerato un profilo estremamente interessante sotto diversi aspetti. Innanzitutto conosce perfettamente il campionato italiano. Questo rappresenta un vantaggio importante in ottica inserimento immediato. Inoltre, l’esperienza maturata negli ultimi anni in Premier League ha contribuito ad aumentare ulteriormente il valore tecnico del giocatore. Dopo un periodo iniziale molto positivo in Inghilterra, il portiere italiano avrebbe però perso centralità nelle gerarchie più recenti. Questa situazione potrebbe aprire scenari nuovi sul mercato. La Juventus osserva da settimane l’evoluzione della situazione e considera Vicario un investimento utile sia per il presente sia per il futuro. Il portiere classe 1996 viene infatti ritenuto capace di garantire continuità tecnica per diverse stagioni.

Le alternative restano complicate e aumentano le quotazioni di Vicario

Parallelamente, la società continua a monitorare altri nomi internazionali. Molte alternative, però, presentano ostacoli economici importanti. Tra i profili valutati compare anche Emiliano Martinez, uno dei portieri più apprezzati del panorama internazionale. L’operazione legata al portiere argentino appare però estremamente complessa. Le richieste economiche del club inglese vengono considerate elevate. Anche l’ingaggio del giocatore rappresenta un fattore che complica ulteriormente la situazione. Per questo motivo, nelle ultime ore, le quotazioni di Vicario sono cresciute sensibilmente. Il portiere italiano viene percepito come una soluzione più sostenibile, ma allo stesso tempo competitiva. La sensazione è che i prossimi giorni possano diventare decisivi. Se i contatti continueranno a intensificarsi, la semplice fase esplorativa potrebbe presto trasformarsi in una vera trattativa. La Juventus accelera e Spalletti aspetta il rinforzo richiesto. In questo momento, il nome più vicino alla porta bianconera sembra essere proprio quello di Vicario.