In serata è stato svelato il prossimo calendario del campionato 2026-2027. Vediamo insieme tutti gli incroci delle partite bianconere!

Riccardo Focolari

Concluso da poche settimane il campionato 2025-2026, è già tempo di immergersi in quella dovrà essere una stagione di riscatto per la Juventus.

Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus (1)

1°giornata (23/08): Frosinone-Juventus

2°giornata (30/08): Juventus-Parma

3°giornata (06/09): Juventus-Milan

4°giornata (13/09): Sassuolo-Juventus

5°giornata (20/09): Juventus-Atalanta

6°giornata (11/10): Cagliari-Juventus

7° giornata (18/10): Juventus-Lazio

8° giornata (25/10): Lecce-Juventus

9°giornata (28/10): Genoa-Juventus

10° giornata (1/11): Juventus-Napoli

11°giornata (8/11): Fiorentina-Juventus

12°giornata (22/11): Juventus-Venezia

13°giornata (29/11): Como-Juventus

14°giornata (6/12): Juventus-Udinese

15°giornata (13/12): Juventus-Monza

16°giornata (20/12): Roma-Juventus

17°giornata (3/01): Bologna-Juventus

18°giornata (6/01): Juventus-Torino

19°giornata (10/01): Inter-Juventus

GIRONE DI RITORNO

20°giornata (17/01): Juventus-Genoa

21°giornata (24/01): Juventus-Cagliari

22°giornata (31/01): Milan-Juventus

23°giornata (7/02): Juventus-Sassuolo

24°giornata (14/02): Napoli-Juventus

25°giornata (21/02): Juventus-Bologna

26°giornata (28/02): Monza-Juventus

27°giornata (7/03): Juventus-Roma

28°giornata (14/03): Lazio-Juventus

29°giornata (21/03) : Juventus-Como

30°giornata (4/04) : Torino-Juventus

31°giornata (11/04): Juventus-Lecce

32°giornata (18/04): Venezia-Juventus

33°giornata (25/04): Juventus-Fiorentina

34°giornata (2/05): Atalanta-Juventus

35°giornata (9/05): Udinese-Juventus

36°giornata (16/05): Juventus-Inter

37°giornata (23/05): Parma-Juventus

38°giornata (30/05): Juventus-Frosinone

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