In serata è stato svelato il prossimo calendario del campionato 2026-2027. Vediamo insieme tutti gli incroci delle partite bianconere!
Concluso da poche settimane il campionato 2025-2026, è già tempo di immergersi in quella dovrà essere una stagione di riscatto per la Juventus.
1°giornata (23/08): Frosinone-Juventus
2°giornata (30/08): Juventus-Parma
3°giornata (06/09): Juventus-Milan
4°giornata (13/09): Sassuolo-Juventus
5°giornata (20/09): Juventus-Atalanta
6°giornata (11/10): Cagliari-Juventus
7° giornata (18/10): Juventus-Lazio
8° giornata (25/10): Lecce-Juventus
9°giornata (28/10): Genoa-Juventus
10° giornata (1/11): Juventus-Napoli
11°giornata (8/11): Fiorentina-Juventus
12°giornata (22/11): Juventus-Venezia
13°giornata (29/11): Como-Juventus
14°giornata (6/12): Juventus-Udinese
15°giornata (13/12): Juventus-Monza
16°giornata (20/12): Roma-Juventus
17°giornata (3/01): Bologna-Juventus
18°giornata (6/01): Juventus-Torino
19°giornata (10/01): Inter-Juventus
GIRONE DI RITORNO
20°giornata (17/01): Juventus-Genoa
21°giornata (24/01): Juventus-Cagliari
22°giornata (31/01): Milan-Juventus
23°giornata (7/02): Juventus-Sassuolo
24°giornata (14/02): Napoli-Juventus
25°giornata (21/02): Juventus-Bologna
26°giornata (28/02): Monza-Juventus
27°giornata (7/03): Juventus-Roma
28°giornata (14/03): Lazio-Juventus
29°giornata (21/03) : Juventus-Como
30°giornata (4/04) : Torino-Juventus
31°giornata (11/04): Juventus-Lecce
32°giornata (18/04): Venezia-Juventus
33°giornata (25/04): Juventus-Fiorentina
34°giornata (2/05): Atalanta-Juventus
35°giornata (9/05): Udinese-Juventus
36°giornata (16/05): Juventus-Inter
37°giornata (23/05): Parma-Juventus
38°giornata (30/05): Juventus-Frosinone
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