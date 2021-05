Donadoni: “Vedo un Ronaldo che a volte discute in maniera differente rispetto al recente passato”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Roberto Donadoni, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue parole: "Vedo un Ronaldo che a volte discute in maniera differente rispetto al recente passato con i compagni di squadra, almeno stando alle ultime gare. Avverte le difficoltà che la squadra sta incontrando in questo periodo e in questo campionato. Realizza comunque, però non si può riassumere tutto solo in base al discorso dei gol, perché ci sono anche altre componenti da valutare. Questa è una Juve che vive molto sulle individualità e forse in questi ultimi mesi ha perso un po’ la capacità di squadra. Credo che la differenza principale sia questa. Juve-Milan? Hanno mire alte, non vorranno perdere terreno. Mi auguro che venga fuori partita di alto livello, senza timori eccessivi. Quando una squadra comincia a pensare troppo all’eventualità di non farcela, trova difficoltà e difficilmente raggiunge l’obiettivo. Sono squadre abituate a grandi platee e devono tirare fuori tutto quello che hanno dal punto di vista tecnico e mentale".