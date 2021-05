Juventus, i convocati per il Milan: tutti a disposizione

La lista dei calciatori a disposizione per stasera

Giorno di gara per la Juventus, che stasera, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, ospiterà il Milan in un match che potrebbe risultare decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League delle due squadre. Mister Andrea Pirlo, in questi minuti, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i rossoneri. Finalmente, il tecnico bianconero potrà contare su tutti i suoi calciatori. Non c'è infatti nessun assente, con Chiesa e Demiral tornati nella lista dei convocati dopo essersi allenati con il resto del gruppo durante la settimana. Questa la lista al completo: