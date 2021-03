Pirlo in conferenza stampa: ” Lottiamo per lo scudetto fino alla fine. Le voci su Ronaldo sono comprensibili”

Il tecnico presenta la sfida di domenica contro il Cagliari

redazionejuvenews

La Juventus, archiviata la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, è pronta a rituffarsi in campionato per cercare di colmare i dieci punti di distacco dall'Inter e per cercare l'assalto al decimo Scudetto consecutivo. Un'impresa non facile, nonostante la partita in meno dei bianconeri, che però la Vecchia Signora vuole cercare di perseguire fino a che ce ne sarà la possibilità.

Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo parla dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la partita in programma domani a Cagliari alle 18.

SULLA SQUADRA -" La squadra si sta riprendendo perche c'è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati bene e ci sono stati dei segnali positivi. Il Cagliari ha cambiato allenatore da poco e sta facendo degli ottimi risultati, ci vorrà un grande spirito di squadra domani per portare a casa i 3 punti".

SU RONALDO - "Ronaldo sta bene è normale che Isa deluso da quanto successo l'altra sera. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera. E' normale che ci siano voci dopo un eliminazione perche è il personaggio calcistico piu importante al mondo insieme a Messi e fa sempre parlare di lui. Ha fatto 90 gol in 100 partite con la Juve e può capitare di sbagliare ogni tanto".

SULLA CHAMPIONS - "Nella mia carriera ne ho avute parecchie di queste situazioni perche ho vinto tanto ma ho anche perso tanto e ho sempre cercato di ripartire dopo queste delusioni. La nostra stagione non è finita mercoledì e abbiamo grande voglia di dimostrare che siamo ancora la Juve e di giocarci il campionato fino alla fine. Dai momenti di grande tristezza bisogna tirare fuori il meglio e sono sicuro che lo faremo gia da domani".

SUGLI ACCIACCATI - "Stanno tutti bene e hanno recuperato. Demiral e Ramsey hanno problemi fisici, oltre a Dybale e Bentancur gli altri sono tutti a disposizione per la partita di domani".

SUGLI OBIETTIVI - "Quando giochi alla Juve è sempre quello di vincere e di portare a casa trofei. E' successo quasi sempre in questi anni, abbiamo ancora la possibilità di raggiungerli e andiamo avanti per la nostra strada".

SUI SENATORI E SUL FUTURO DI CR7 - "Il progetto che è stato intrapreso negli ultimi anni è stato quello di inserire giocatori giovani ma con la partecipazione di campioni di una certa caratura come Cristiano, Giorgio, Gigi e Leo, giocatori esperti che possono dare il loro contribuito e sarà cosi anche per il futuro. Quando inizi speri di vincere tutte le partite ma questo non è possibile, non è come nei sogni. Bisogna lavorare, aspettarsi che possano succedere sconfitte come l'altra sera però il nostro cammino e il nostro obiettivo non cambia".

SU RAMSEY - "Purtroppo non riesce a dare continuità alle sue prestazioni per i problemi fisici che ha sempre avuto. E' un giocatore talmente intelligente perche quando è a disposizione fa giocare bene la squadra solo che ha questa debolezza fisica che lo costringe a stare fuori".

SU BUFFON - "Non so se giocherà perche non è al meglio, lo dovremo valutare oggi pomeriggio".

DIFFERENZA CON LE BIG D'EUROPA - "Abbiamo commesso degli errori e quando li commetti in questa competizione purtroppo capita di uscire. E' successo anche alle altre squadre che, quando hanno preso gol in casa dopo difficilmente le hanno recuperate. Dobbiamo prendere atto di questa eliminazione e degli errori fatti, abbiamo l'obiettivo del campionato ora e sappiamo bene quello che dovremo fare".

SU CHIELLINI E KULUSEVSKI - "Chiellini sta bene e ha recuperato dall'infortunio. Può starci che domani possa partire dall'inizio. Kulusevski è giovane ha grandissimi margini di miglioramento e può giocare in diversi ruoli. Ha il fisico per poter giocare anche a centrocampo e in base all'atteggiamento che vorremmo avere lo potremmo vedere anche a centrocampo".