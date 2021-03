Ronaldo rompe il silenzio: “I veri campioni non si spezzano. Pronti a quello che ci aspetta”

Il calciatore portoghese ha postato sul suo profilo

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League dal porto.una cocente delusione per i bianconeri che sono chiamati a riscattarsi già domani quando scenderanno in campo alla Sardegna arena contro il Cagliari.il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, al centro di molte voci in questi giorni, ha rotto il silenzio social che andava avanti dalla sera dell’eliminazione.

Il portoghese a postato un messaggio sul suo profilo social nel quale ha indirettamente risposto alle critiche di questi giorni focalizzandosi sui prossimi obiettivi: “Più importante del numero di volte che cadi nella vita, è quanto velocemente e con forza riesci a rimetterci in piedi... I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già concentrati sul Cagliari, sulla Serie A, sulla finale di Coppa Italia e su tutto quello che ancora possiamo conquistare in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il calcio ricorda e anche io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni giorno con resilienza, lavoro di squadra, persistenza e tanto duro lavoro. E quelli che non capiscono queste cose, non raggiungeranno mai gloria e successo. Fino alla fine”.