Venerato: “Conte alla Juventus solo in caso di addio con Allegri”

Ciro Venerato, giornalista, ha detto la sua sulla Juventusa "1 Football Club". Ecco le sue parole sul futuro dei bianconeri: "Conte? Ipotizzare adesso una destinazione certa per Conte è difficile. È ovvio che un allenatore di quel livello può essere associato soltanto ad un top club. Escludendo Napoli e Lazio escluse, restano soltanto quattro squadre in cui il tecnico potrebbe approdare. Se Mourinho dovesse maturare incomprensioni con la società, la Roma potrebbe pensare ad un tecnico che bene si sposerebbe con le peculiarità dell’ambiente, mentre in nerazzurro, in virtù di un addio poco sereno, non credo che potremo rivedere un Conte bis.