LIVE Calciomercato Juventus / La Gazzetta spiazza tutti: “Firma automatica”

Ha aperto i battenti da qualche giorno il calciomercato, ma ancora non si sono visti né in Serie A né all'estero colpi mirabolanti. In casa Juve si sta ragionando sulla possibilità di compiere degli accorgimenti già durante questa finestra invernale, anche se è indubbio che il grosso degli investimenti verrà fatto in estate, quando si conosceranno anche gli esiti delle vicende processuali. Il nostro live vi aggiorna su tutti i movimenti che il ds Cherubini e il suo staff stanno portando avanti in questi giorni. Per facilitarvi la navigazione, abbiamo diviso le notizie sui vari reparti. Vi basterà cliccare su una delle voci che trovate qui sotto per finire direttamente sulle ultime news riguardanti rispettivamente difensori, centrocampisti e attaccanti.