Calciomercato | Dalla Spagna: “La Juventus valuta un colpo da urlo”

È concentrata sul campo la squadra di Allegri, pronta a riprendere nel weekend la rincorsa a una zona Champions che sembrava impossibile dopo la penalizzazione. Grazie agli inciampi di quelle davanti, però, la Juventus ha già dimezzato il gap e sogna un recupero che entrerebbe ancora una volta nella storia del calcio italiano. Intanto, la dirigenza bianconera progetta il futuro. Il prossimo anno sarà segnato da una vera e propria rivoluzione nella squadra, con addii importanti di giocatori a fine ciclo ma non solo. I bianconeri infatti vogliono aprire una nuova era vincente e, per farlo, avranno bisogno sì di giovani di prospettiva, ma anche di campioni già affermati che possano trascinare lo spogliatoio. E, in questo senso, attenzione: la Juventus sarebbe infatti pronta a tentare un colpo folle<<<