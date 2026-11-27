Gustavo Varela non si sottrae alle domande, ma evita di alimentare le voci sul suo futuro. Ieri sera, ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Monza ha risposto alle indiscrezioni che lo accostano alla Juventus e ad altri club. La sua posizione è chiara: «Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento». E sulle eventuali offerte ha aggiunto: «Non ho ricevuto nessuna novità finora».

C'è stato però un passaggio che a Torino potrebbero aver seguito con interesse. Varela ha raccontato di aver cominciato a seguire la Juventus quando in bianconero arrivò Cristiano Ronaldo, ammettendo senza problemi la propria simpatia per il club. Ha poi aggiunto un dettaglio: quando è uscita la notizia dell'interesse juventino, ha pensato che i tifosi del Monza potessero preoccuparsi, immaginando un suo addio imminente. Da quel momento, ha spiegato, ha smesso di seguire qualsiasi altra squadra.

Il resto dell'intervista è stato dedicato al Monza. Varela ha descritto la stagione come un momento «bellissimo, fin dall'inizio», ringraziando i tifosi per l'accoglienza. Ora l'attenzione è rivolta alla prossima trasferta: «Andremo a Roma per cercare di competere, di fare tre punti». Nessun obiettivo numerico, invece, nella corsa personale ai gol: «Io competo con me stesso».

Juventus, per ora solo un'indiscrezione

Il nome di Varela circola da giorni intorno alla Continassa. Secondo Tuttomercatoweb, il centravanti è, mentre nei giorni scorsi Tuttosport lo aveva inserito tra gli scenari di mercato legati ale a

Anche la società bianconera mantiene una posizione prudente. Ieri sera, prima della sfida con l'Omonia, il dirigente Ricky Massara ha dichiarato a Sky che per il mercato «è ancora molto presto». La porta resta aperta soltanto a eventuali opportunità in grado di migliorare la squadra, sempre nel rispetto dei vincoli economici del club. Una linea coerente con quanto emerso nei giorni scorsi: a gennaio difficilmente arriverà un centravanti senza prima una cessione.

Sul tema dell'attacco, Massara ha anche sottolineato che «i centimetri non mancano in questa squadra». Intanto, dal campo è arrivata la risposta di Ekhator, scelto da Spalletti per partire titolare contro l'Omonia e autore del gol del 2-1 nel 4-1 di giovedì. Per Massara la sua presenza dal primo minuto non era un esperimento: «Quello di questa sera non è un esperimento», aveva dichiarato prima del fischio d'inizio.

Varela, dunque, resta concentrato sul Monza e non apre a un possibile trasferimento. La Juventus continua a osservarlo, ma un eventuale affondo a gennaio dipenderà soprattutto dalle cessioni. Prima, però, c'è la trasferta di Como, in programma domenica sera alle 20.45.