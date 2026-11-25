La Juventus continua a cercare un centravanti, ma il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che ha delineato i limiti entro cui dovrà muoversi la società bianconera. Il concetto è chiaro: prima di acquistare, la Juve dovrà cedere.

Il giornalista ha indicato Balogun e Sørloth come profili che gli piacerebbe vedere a Torino, sottolineando però i costi elevati di entrambe le operazioni. Il norvegese, del resto, figura nella lista di nomi che Spalletti avrebbe stilato per la sessione invernale, insieme a un esterno sinistro e a un centrocampista. Le esigenze tecniche sono chiare, ma i vincoli economici rischiano di ridurre sensibilmente i margini di manovra.

Il nodo dei vincoli UEFA

Il problema principale riguardae la gestione delle liste per il campionato e le competizioni europee. Alcuni giocatori della rosa sono attualmente fuori dagli elenchi e ogni eventuale nuovo acquisto dovrebbe essere inserito in un quadro già complesso.

Di Marzio ha sintetizzato la situazione con una frase molto chiara: «La Juventus non può fare operazioni in entrata se non fa operazioni in uscita». Individuare una cessione in grado di finanziare l'arrivo di un attaccante, però, non sarà semplice. La società resterà comunque vigile, pronta a valutare eventuali occasioni compatibili con le proprie possibilità economiche.

Le difficoltà sul mercato si intrecciano con le richieste di Spalletti. Dopo il 4-0 al Venezia, il tecnico aveva apprezzato l'impatto di Woltemade, ma aveva anche ribadito che alla squadra serve un centravanti vero. Un'esigenza precisa, che dovrà però confrontarsi con i limiti di bilancio e con le regole delle competizioni.

La carta Ekhator

Tra le possibilità c'è anche una soluzione interna. Secondo Di Marzio,, attaccante dotato di struttura fisica e reduce da circa tre mesi di stop per infortunio. Prima di investire sul mercato, la Juventus vuole quindi capire se il giovane possa rappresentare una risorsa già presente in rosa.

Le prossime settimane saranno importanti anche per valutarne le condizioni. Giovedì 26 novembre alle 21 i bianconeri affronteranno l'Omonia Nicosia all'Allianz Stadium in Europa League. La partita potrebbe offrire a Spalletti l'occasione di concedere spazio a chi finora ha giocato meno. Oggi alle 15 è prevista la conferenza stampa del tecnico, che potrebbe tornare anche sul tema dell'attacco.

Intanto continuano a circolare altri nomi. Tra questi c'è Scamacca, per il quale resta aperta l'ipotesi di un prestito dall'Atalanta. Una formula che consentirebbe di contenere l'esborso immediato, anche se resterebbero da risolvere le questioni legate alle liste.

Anche la classifica rende necessario trovare maggiore continuità. Dopo dodici giornate la Juventus ha raccolto 21 punti ed è sesta, a undici lunghezze dalla Lazio capolista, ferma a quota 32. Per recuperare terreno servono risultati e gol, ma il mercato potrà offrire nuove soluzioni soltanto se la società riuscirà prima a concretizzare qualche cessione.