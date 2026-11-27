Il successo per 4-0 contro l'Omonia rappresenta un'iniezione di fiducia per la Juventus. Quattro marcatori diversi, una risposta positiva sul piano dell'atteggiamento e la capacità di non perdere equilibrio anche dopo il gol subito. Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi soprattutto sulla gestione dei momenti della partita.

Del Piero: “Le partite vanno vissute con intensità”

L'ex capitano bianconero ha sottolineato il valore dei gol realizzati e l'importanza della vittoria per il morale del gruppo, riconoscendo anche i meriti della formazione cipriota:

“Quattro giocatori diversi in gol, quattro che necessitavano di fare gol per il morale, per dare anche un segnale e una vittoria convincente sicuramente nel risultato. In un momento dove probabilmente la Juve deve fare così. Questa crescita che Spalletti predicava a inizio partita perlomeno si è vista nell'atteggiamento, perché il gol subito non ha cambiato troppo le dinamiche.

Devo dire che l'Omonia ha anche fatto una buona gara, non è che è stata solo a guardare. Anzi, con il palleggio in più di un'occasione ha preso molto bene il campo, molto più di quello che dice il risultato. Però, come dicevamo prima e anche adesso, effettivamente le partite vanno vissute e vanno vinte per quello che ti danno.

Nel senso: quello è il momento che ti dà. Gli altri hanno più possesso e vorrà dire che sarai bravo nel pungere in contropiede o fare altro. Quindi ogni momento della partita va vissuto con intensità e quando porti a casa il risultato vuol dire che hai fatto sostanzialmente le cose giuste al momento giusto”.