Vagli: “La Juventus ha ritrovato la mentalità operaia”

Non abbiamo più una squadra di primissimo livello. Oggi abbiamo qualche ottimo giocatore, tanti bravi giocatori e tanti giovani che stanno crescendo. Secondo me, sta proprio in questo il grande merito di Allegri. L'essere operai rientra nell'essere Juventus, anche perchè non dimentichiamoci che la nostra è una squadra che ha vinto sull'unità. E se pensiamo che le squadre vadano d'accordo, sbagliamo.