Turati: “Quando ho abbracciato Buffon non capivo più nulla”

Il Frosinone? La frenesia e la pressione non ti fanno godere il momento e quello che fai in campo. Va bene essere propositivi, avere grandi obiettivi, però allo stesso tempo è fondamentale guardare al presente. Anche perché se non ti diverti mai è dura. Mi sono innamorato di Frosinone, per le persone, per la città e per l’ambiente. Dal primo giorno in cui sono arrivato, mi son sentito come fossi a Milano e non me l’aspettavo. Allo Stirpe si è creata una magia unica. L’anno scorso abbiamo vinto la Serie B e ho fatto di tutto per tornare perché sono stato davvero benissimo. Speriamo di continuare così, sarebbe un sogno che il Frosinone per la prima volta si salvasse in Serie A.