Mercato Juve, bomba dalla Spagna: possibile scambio Morata-Vlahovic

Sarebbe dovuto diventare il bomber da 30 gol a stagione della Juve, ma in realtà Dusan Vlahovic a Torino ha trovato moltissime difficoltà. Le doti del serbo non sono mai state messe in dubbio, ma tra problemi fisici e un modo di giocare particolarmente difensivo, l'ex Fiorentina non è mai riuscito ad esprimersi al meglio.