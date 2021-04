Tifoso juventino fa 350km per entrare in casa di Ronaldo: multato

La disavventura di un sostenitore bianconero

Da Montecatini a Torino solamente per vedere Cristiano Ronaldo. È la storia di un tifoso della Juventus che ha viaggiato dalla Toscana a Torino, violando le vigenti restrizioni per il COVID, solamente per conoscere il calciatore portoghese. Dopo aver evitato i controlli e la multa nel tragitto, il tifoso è stato bloccato davanti alla villa in precollina e sanzionato con 400 euro di multa per aver violato le misure antiCovid.

Tifosi che in queste ore sono protagonisti delle rivolte contro la Superlega. Dopo le manifestazioni dei supporter inglesi della giornata di ieri, che hanno convinto le squadre d'oltremanica ad abbandonare il progetto, sono arrivate anche quelli delle altre squadre, che anche in Italia hanno espresso il loro disappunto. I tifosi della Juventus, squadra tra le fondatrici della nuova competizione, hanno espresso il loro disappunto fuori dall'Allianz Stadium, dove nella notte sono apparsi due striscioni contro la decisione di Andrea Agnelli: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus F.C. No alla Superlega... Vergognati!" il messaggio non troppo velato rivolto al presidente bianconero da parte dei Viking, con un altro striscione che è apparso sui cancelli dello stadio: "Conti in rosso, deficit e Superlega, dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega!"