Superleague: alle inglesi soldi dalla UEFA per tirarsi indietro

La notizia riportata dai media spagnoli

Continuano ad arrivare notizie circa la Superlega, con l'ultima che riguarda le squadre inglesi, tiratesi fuori dal progetto. A tal proposito, i media spagnoli ed El Mundo Deportivo riportano come le squadre d'oltremanica abbiano ricevuto la promessa della UEFA di una notevole somma di denaro per ritirarsi dalla nuova Superlega. La stessa offerta non sarebbe arrivata ai club spagnoli e a quelli italiani.