Calciomercato Juventus – Che occasioni! 15 colpi possibili a zero

Il prossimo mercato sarà purtroppo condizionato ancora dalla pandemia. Dimentichiamoci investimenti a tre cifre e spese folli. La profonda crisi economica dei club europei è testimoniata anche dalla difficoltà a rinnovare contratti di alcuni campioni presenti in rosa, che a parametro zero andranno a fare la fortuna delle società che riusciranno ad accaparrarseli. La Juve è maestra nel cogliere le giuste occasioni in scadenza (ricordate Pogba?). Abbiamo individuato i 15 calciatori di altissimo livello ai quali la Vecchia Signora starebbe guardando per rinforzarsi il prossimo anno. Hanno tutti una caratteristica comune, non bisognerà pagarne il cartellino. VAI ALLA LISTA<<<