Thiago Motta su Orsolini: “Ha fatto un gran lavoro, è merito suo”

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha detto la sua in conferenza su Orsolini , ex Juve . Ecco le sue parole sull'ex calciatore della Vecchia Signora, vicino anche nelle scorse sessioni di mercato: "Sapevamo prima che arrivava una squadra con grande entusiasmo, una squadra che cerca sempre di pressare l'avversario.

Orsolini? Non ha fatto la preparazione con la squadra, abbiamo cercato di aiutarlo per fargli capire cosa vogliamo, poi il resto è merito suo. Sono contento non solo per i gol, ma anche per il lavoro che ha fatto in difesa.