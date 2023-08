Tancredi Palmeri: “Capolavoro della Roma per Romelu Lukaku”

Con l’aiuto della corte suadente di Mourinho, probabilmente accordando a pagare 10 milioni di prestito oneroso forse solo diritto di riscatto, e uno stipendio che dovrebbe essere di 8 milioni, con un paio corrisposti dal Chelsea e un altro paio di bonus personali del giocatori. Se la Roma è la vincente assoluta, chi ha perso è sicuramente l’Inter, anche se la sconfitta è stata metabolizzata. Ma forse aver avuto una alzata di spalle d’orgoglio è stato controproducente, e se avesse fatto più buon viso a cattivo gioco, avrebbe resistito fino a quando Lukaku avrebbe cambiato idea. Tuttavia non è detto che sarebbe stata la scelta migliore riprendersi Lukaku nonostante tutto: la fiducia dei compagni era più che andata, delusi non tanto dal tradimento in sé ma dalla mancanza di personalità del non aver nemmeno risposto alle chiamate. E si sa quanto il gruppo sia sacro tanto più se é forte, come dimostrato l’anno scorso dall’Inter di Simone Inzaghi. Se Roma e Inter sono all’opposto, in mezzo si collocano la Juventus e Lukaku stesso.