Calciomercato Juve, sfuma Lukaku: ai dettagli con la Roma

Romelu Lukaku con ogni probabilità non vestirà la maglia della Juve: l'attaccante belga sarebbe ormai ai dettagli per il passaggio alla Roma

Niente Juventus o Milan per Romelu Lukaku . Il blitz delle ultime ore di calciomercato della Roma avrebbe consentito ai giallorossi di portarsi in netto vantaggio sull'attaccante del Chelsea .

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il suo trasferimento nella capitale sarebbe ormai vicinissimo. L'apertura al prestito da parte del club londinese ha portato a una trattativa lampo favorita dalla volontà del calciatore di giocare nella Roma . L'operazione si caratterizzerebbe per un prestito oneroso, 5 milioni per un anno; Lukaku invece andrà a guadagnare tra i 6 e i 7 milioni.

Quasi nulle ormai le chance della Juventus: il giocatore non avrebbe gradito la gestione della trattativa da parte del club bianconero. Il Milan invece non sarebbe disposto, in linea con la sua politica di valorizzazione dei giovani, a investire per un prestito alle cifre acconsentite dalla Roma.