Tacconi: “Me la sono vista brutta, adesso devo stare attento”

Stefano Tacconi , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato un'intervista a Verissimo, parlando dell'aneurisma che lo ha colpito nel 2022. Ecco le sue parole: "L'ho passata brutta, pensavo di essere immortale e invece dietro l'angolo c'è sempre qualcosa di inaspettato. È capitato a me, e meno male che c'era mio figlio. Quando sono tornato a casa sono stato annaffiato dai miei cani, è stato bello.

Erano due o tre giorni che ero stanco morto, dovevo aspettarmi qualcosa, avevo mal di testa e c'era qualcosa che non andata. Non pensavo che fosse qualcosa di grave. Ho perso il matrimonio di mia nipote, i 18 anni di mia figlia, però mi hanno visto vivere, che è quello che conta. Dei primi tempi non ricordo niente, ero in coma, ma la fatica che ho fatto nonostante fossi un atleta è stata tanta. La riabilitazione è stata dura, ho dovuto ricominciare a camminare e parlare. Mia moglie e i miei figli sono stati importanti, facevano avanti e indietro.