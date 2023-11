Calciomercato Juventus | Primo grande colpo vicino: “Arriva al 95%”

La Juventus lavora al futuro. E lo fa con il massimo impegno possibile. Sia in campo, che fuori. Le indiscrezioni delle ultime ore ci raccontano molto bene come Giuntoli sembra aver messo nel mirino diversi calciatori che possano essere utili alla causa bianconera con la voglia più totale di provare a prendere giocatori che possano dare un mano nell'immediato, ma anche nel prossimo futuro. Insomma: che possano rappresentare un giusto investimento.

In tal senso, le novità che ci arrivano sono tutte molto interessanti con dei calciatori che sarebbero finiti sulla lista della Juventus e su cui abbiamo realizzato oggi un borsino per fare il punto della situazione. Tra le varie opzioni a disposizione, ci sono ovviamente dei nomi più vicini di altri e per questa ragione abbiamo deciso di metterli in fila provando a capire quale sia più vicino e quale meno. Senza perdere tempo, allora, iniziamo subito a scorrere il nostro borsino aggiornato iniziando dal primo nome e scorrendoli via via tutti quanti <<<