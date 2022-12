Le storie mondiali bianconere: il 2006 di Alex Del Piero

Il 2005-06 per Alessandro Del Piero è una stagione all'insegna della concorrenza. Nella Juventus di Fabio Capello, al suo secondo anno alla guida, David Trezeguet e Zlatan Ibrahimovic rappresentano due partner d'attacco ma anche una potenziale coppia che può escludere il numero 10. Com'è suo costume, Alex lotta, sa che nulla è dato per scontato e finisce per segnare 20 gol, una cifra che non toccava da 3 anni.