Il futuro di Edon Zhegrova con la maglia della Vecchia Signora, sembra essere destinato a terminare nella prossima sessione di calciomercato. L’esterno kosovaro, prelevato dal Lille la scorsa estate e arrivato con le aspettative di un grande colpo, non è mai riuscito a convincere né la società né i tifosi bianconeri e, per tale motivo la dirigenza bianconera si sarebbe convinta a metterlo sul mercato per trovare la soluzione migliore per entrambi le parti in causa.

I numeri di Edon Zhegrova

Le statistiche del numero 11 bianconero in questa stagione sono state decisamente deludenti. Senz’altro le precarie condizioni fisiche e il poco minutaggio ricevuto hanno inciso sulle prestazione del giocatore, ma dati alla mano Edon Zhegrova non è riuscito a guadagnarsi la fiducia nell’ambiente Juventus.

Il kosovaro ha terminato il campionato registrando 0 gol e 0 assist, numeri che confermano le numerose difficoltà riscontrate dall’ala nel corso della stagione. Dinanzi a tali numeri, è inevitabile la decisione del club bianconero di interrompere il rapporto e trovare una soluzione per il futuro.

L’interesse dalla Turchia

Stando alle ultime notizie di mercato, Edon Zhegrova avrebbe catturato l’attenzione di due club turchi. Si tratta rispettivamente del Besiktas e del Trabzonspor, pronti a sfidarsi sul mercato per garantirsi le prestazioni del giocatore.

La Juventus, dal canto suo, guarda interessata alla situazione e spera che l’interesse si trasformi presto in qualcosa di concreto. Una sua eventuale cessione permetterebbe di immettere liquidità nelle casse societarie e operare con più tranquillità in sede di mercato.

Le prossime settimane potrebbero riservarci delle importanti novità. Seguiranno aggiornamenti.