Andrea Cambiaso continua a catturare l’attenzione dei maggiori top club europei. Nelle scorse settimane c’erano stati alcuni sondaggi del Barcellona, rimasti poi tali e mai sfociati in un’offerta ufficiale(rimane comunque una pista da seguire).

La situazione legata al futuro dell’ex Genoa, potrebbe però ora assumere un contorno diverso: il numero 27 bianconero sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che vedrebbe nel laterale uno dei possibili sostituti di Cucurella. La Juventus, considera il giocatore un elemento importante per la rosa, dovesse però arrivare un’offerta irrinunciabile il club bianconero sarebbe disposto a trattare un’eventuale cessione.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Sul futuro di Andrea, è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio. Quest’ultimo attraverso un video caricato sul proprio canale, ha così parlato:

“Di sicuro è indicato tra i sacrificabili dalla Juventus e potrebbe partire, questo lo diciamo da un mese, ma come a lui bisognerà fare attenzione a Bremer, perchè di fronte ad offere corpose per questi due giocatori, la Juve potrebbe decidere di aprire le porte.

Per Cambiaso confermo che si sono mossi diverti club e che il Chelsea è uno di questi, ma per gli inglesi il giocatore bianconero non è la prima scelta, non è lui il profilo designato per sostituire Cucurella, o almeno a me non risulta. Poi che sia possibile un suo trasferimento ai Blues, questo sì, vedremo cosa succederà".