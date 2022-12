Locatelli: “Vittoria importante. Un’emozione la felicità dei giovani”

Ieri sera la Juventusè tornata in campo per la prima amichevole dopo la ripresa degli allenamenti. Un test prestigioso contro l'Arsenal, all'Emirates Stadium, che la squadra di Massimiliano Allegri ha portato a casa per 2-0. A decidere la sfida sono stati due autogol: nel finale di primo tempo quello di Xhaka, nel finale di gara quello di Holding. Nonostante la netta superiorità dei Gunners nel possesso palla, i bianconeri hanno concesso poche vere chance agli avversari.