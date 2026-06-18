Paolo Montero, ex difensore della Juventus ed allenatore dei bianconeri per due partite dopo l'esonero di Massimiliano Allegri al termine della stagione 2023-24, in un’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset, ha affrontato diversi temi riguardanti la Vecchia Signora. Leggiamo le sue parole.

Si aspettava la Juventus fuori dalla Champions League? "Non mi aspettavo che finisse così la stagione, perché quando sono partiti con Spalletti si è vista una ripresa. Adesso vediamo con Carnevali, lui è un uomo di calcio, conosce il calcio italiano, ha fatto molto bene al Sassuolo. Ci aspettiamo che tutto quello che ha trasmesso al Sassuolo, riesca a trasmetterlo anche alla Juventus anche se non sarà la stessa cosa, perché la Juve è la Juve".

La conferma di Spalletti in panchina? "Bisogna avere pazienza, noi latini non abbiamo molta pazienza, all'inizio di un campionato si parla sempre di progetto, ma c'è molta ipocrisia in questo, perché poi non c'è la pazienza di aspettare".

Confermerebbe Vlahovic? “Punterei ancora su di lui, non ci sono molti giocatori così. Uno di quelli che mi ha colpito di più quando ho fatto le due partite in panchina alla Juventus, mi è piaciuto molto per le sue doti nell'uno contro uno. Su Chiesa punterei".

Un pensiero su Yildiz? ”Io l'ho allenato in Primavera, quando è arrivato si vedeva subito che aveva qualcosa di diverso a livello di mentalità, non solo di tecnica, ma anche qui bisogna avere pazienza, perché la maglia numero dieci della Juventus è pesante, basta vedere chi l'ha indossata, come Platini o Del Piero".

Un ingresso di Del Piero in società? "Sarebbe un bel colpo, conoscendolo sono convinto che si stia preparando. Non entrerebbe nella Juve solo per immagine, ma per aiutare, se lui entra è per collaborare. Quando giocava era un perfezionista e credo che sia così anche adesso".