Spinazzola: “Dybala è un giocatore incredibile, ti fa vincere le partite”

Il laterale della Roma, ex giocatore della Juve, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima stagione e della Joya.

Leonardo Spinazzola ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di diversi temi. L'ex bianconero sta svolgendo la preparazione con la Roma, dopo aver passato quasi tutta la scorsa stagione ai box a causa dell'infortunio subito all'Europeo: "Finalmente posso fare una preparazione dall’inizio, è da tre stagioni che non mi succedeva. Sto bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno tanto il livello della squadra. In molti dopo un'infortunio di questo tipo potevano mollare e abbattersi, ma io venivo dall’Europeo, il mio momento più bello a livello calcistico, poteva arrivare di tutto. Dopo l’operazione lavoravo come un matto, poi ho avuto due mesi molto complicati. Ma è il passato".