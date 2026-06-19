Notte da protagonista per Jonathan David. Nella vittoria per 6-0 ai danni del Qatar, il centravanti ha siglato una tripletta.
La Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha celebrato la tripletta realizzata da Jonathan David nella gara disputata dal suo Canada contro il Qatar. Con le tre reti messe a segno, il centravanti canadese raggiunge Messi e si porta al primo posto nella classifica cannonieri.
Il comunicato della Juventus
“Una partita speciale per il nostro Jonathan David, protagonista ai Mondiali 2026 con il Canada - uno dei Paesi ospitanti della competizione internazionale insieme a Stati Uniti e Messico.
Il numero 10 della nazionale canadese ha chiuso il match stravinto per 6-0 contro il Qatar nel secondo impegno del girone B segnando una tripletta: il primo coordinandosi di destro alla perfezione dopo una deviazione della difesa avversaria, il secondo riuscendo a spingere in rete da pochi passi la palla deviata dal portiere Abunada e infine, nei minuti finali, colpendo dal cuore dell'area di rigore del Qatar.
Il modo migliore per festeggiare la prima storica vittoria del Canada nella fase finale di un Mondiale, rendendo David il primo giocatore della Serie A in grado di segnare una tripletta in questa competizione dal 1998 a oggi e il primo di un Paese ospitante dal 1966.
Una serata da incorniciare: congratulazioni Jonathan!”
© RIPRODUZIONE RISERVATA