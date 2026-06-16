Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Khéphren Thuram, è finito nel mirino di due club della Premier League e il suo futuro potrebbe riservarci delle importanti novità. Il centrocampista francese, viene considerato da mister Spalletti un elemento importante della rosa bianconera, ma qualora dovesse arrivare a Torino un’offerta irrinunciabile e ritenuta congrua al valore del cartellino, la dirigenza bianconera è pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

Thuram garantirebbe un’importante plusvalenza

Con il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, lanecessita di fare almeno una cessione top e il classe 2001, potrebbe essere uno dei sacrificabili.

Al momento, va specificato che a Torino non è pervenuta nessuna offerta ufficiale, le prossime settimane potrebbero però spingere il Sunderland il Nottingham Forest( i due club maggiormente interessati) a fare i primi passi concreti. La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe farsi trovare impreparata nel caso di addio di Khephren Thuram e, starebbe valutando già il possibile sostituto.

Idea Davide Frattesi

Nel caso in cui Thuram dovesse lasciare la Juventus, il primo nome sulla lista dei possibili sostituti sarebbe quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista dell'Inter, già nella sessione invernale sembrava in procinto di lasciare i nerazzurri, ora con la stagione ormai terminata, sembra essere chiara la sua volontà: trasferirsi in un club che gli permettere di avere il minutaggio richiesto e la continuità che nell’avventura milanese è venuta meno.

Il centrocampista ex Sassuolo, è un profilo che piace molto a Luciano Spalletti, sia per la capacità di adattarsi a più sistemi di gioco, sia per la bravura negli inserimenti senza palla. La società lombarda valuta il suo cartellino attorno ad una cifra di 25-30 milioni, investimento che in caso di cessione di Thuram la Juventus sarebbe disposta a fare. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.