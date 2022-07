Juve, Pogba: “Dybala? Mi ha detto che se lo avessi chiamato prima…”

Intervistato da DAZN dal ritiro con la Juve, Paul Pogba ha parlato del suo ritorno e delle sue prime impressioni in bianconero

redazionejuvenews

Intervistato da DAZN dal ritiro con la Juventus, Paul Pogba ha parlato del suo ritorno in bianconero: "Sono molto felice di essere di nuovo qui, tutti mi hanno subito fatto sentire a casa. Allegri mi trova diverso? Il mister è sempre lo stesso, è sempre sul pezzo, io non ho più 22 anni, quando si ha una famiglia si hanno altre responsabilità e si imparano tante cose, è la vita che te le insegna. Fisicamente mi sono strutturato, ho più muscoli". Il francese avrebbe voluto giocare con Paulo Dybala, che però è passato alla Roma: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme, mi ha risposto che ormai era già andato via e che dovevo chiamarlo prima... Ma noi scherziamo sempre... Voglio che sia felice, l'ho sentito contento della scelta di andare alla Roma".

L'ex Manchester United ha poi parlato di Dusan Vlahovic, suo nuovo compagno di squadra: "Vlahovic mi ha colpito, è fortissimo, lo chiamo Du-du, è più facile che Dusan… Anche Chiesa quando l’ho visto mi ha impressionato, è giovane e molto talentuoso. Di Maria? Il Fideo è un giocatore fortissimo, sai quello che vuole fare, ma non riesci mai a prenderlo quando va sul sinistro, tocca la palla tante volte, è un fenomeno”. Chiosa finale su Locatelli: "Loca è un grande, lo chiamo 'Super class' perché gioca con classe e ne ha tanta anche fuori, per come si veste e si muove”.

Il centrocampista francese ha iniziato al meglio la sua stagione con la Juventus, già decisivo in più occasioni. Nel corso dell'amichevole contro il Chivas il Polpo è stato tra i migliori in campo, decisivo per qualità e quantità in mezzo al campo. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di vederlo nuovamente in Serie A, manca ormai poco.