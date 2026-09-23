La vittoria contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di chiudere il primo blocco di partite con una risposta importante dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il 2-0 dell’Allianz Stadium ha restituito fiducia alla squadra di Luciano Spalletti, che ora può sfruttare la pausa per le Nazionali per lavorare con maggiore calma su alcuni aspetti del gruppo.

Spalletti e il lavoro sulla testa

La gestione dell’allenatore non riguarda soltanto gli aspetti tattici. Dopo una fase caratterizzata da risultati alterni e diversi problemi fisici, Spalletti ha lavorato anche sull’aspetto mentale dei giocatori.

La sconfitta maturata contro il Sassuolo aveva lasciato qualche dubbio, ma la reazione contro l’Atalanta ha fornito una risposta concreta. La Juventus ha trovato il successo grazie alle reti di Francisco Conceição e Gleison Bremer, mantenendo inoltre la porta inviolata.

La pausa per lavorare

La sosta arriva ora in un momento particolare per i bianconeri. La squadra avrà la possibilità di recuperare energie e permettere allo staff di lavorare sui giocatori che resteranno alla Continassa.

Secondo il programma riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus si è allenata anche nelle scorse giornate mentre da oggi fino a domenica è previsto lo stop. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 28 settembre.

Una vittoria che dà fiducia

Il successo sull’Atalanta ha quindi un peso importante anche in vista del prosieguo della stagione. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, la squadra ha reagito ottenendo tre punti contro una formazione di alto livello.

Ora Spalletti dovrà utilizzare la pausa per consolidare quanto visto all’Allianz Stadium e preparare la squadra alla ripresa del campionato, con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione offerta contro l’Atalanta.