La Juventus saluta temporaneamente dodici dei suoi giocatori, pronti a rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali in occasione della lunga sosta internazionale. Tra fine settembre e i primi giorni di ottobre saranno diversi i bianconeri impegnati con le proprie selezioni, tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli internazionali.

Juventus, tutti i bianconeri convocati

Sono dodici i giocatori della rosa bianconera inseriti nelle liste delle rispettive Nazionali. L’unico italiano è Guglielmo Vicario, convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia in Nations League.

L’elenco completo comprende Kerim Alajbegovic con la Bosnia ed Erzegovina, Zeki Celik con la Turchia, Francisco Conceicao con il Portogallo, Nico Gonzalez con l’Argentina, Pierre Kalulu con la Francia, Teun Koopmeiners con l’Olanda, Jhon Lucumi con la Colombia, Douglas Luiz con il Brasile, Pape Matar Sarr con il Senegal, Guglielmo Vicario con l’Italia, Nick Woltemade con la Germania ed Edon Zhegrova con il Kosovo.

Gli impegni dei bianconeri

Il calendario internazionale prenderà il via già oggi, 24 settembre, con tre gare che vedranno coinvolti giocatori della Juventus: Kosovo-Irlanda, Olanda-Germania e Portogallo-Galles.

Domani, invece, sarà la volta di altri bianconeri con Australia-Brasile, Senegal-Mozambico, Turchia-Francia, Italia-Belgio e Polonia-Bosnia ed Erzegovina. Sabato toccherà poi a Messico-Colombia, mentre domenica sono in programma Austria-Kosovo, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo.

Una sosta ricca di appuntamenti

Gli impegni proseguiranno fino ai primi giorni di ottobre. Tra le sfide più interessanti spiccano Francia-Italia del 2 ottobre, Germania-Belgio, Belgio-Turchia e gli appuntamenti dell’Argentina, mentre il Brasile sarà impegnato in alcune amichevoli.

Per la Juventus sarà quindi una sosta particolarmente intensa, con dodici elementi della rosa distribuiti in diverse Nazionali e impegnati in un calendario fitto di appuntamenti. Al termine del periodo internazionale, i bianconeri faranno ritorno a Torino per preparare la ripresa del campionato.