Juventus Women-Napoli si sfidano il 26 settembre nella prima giornata di Serie A Women: ecco orario e dove vedere la partita.
La Juventus Women è pronta a fare il suo esordio in campionato. Le bianconere affronteranno il Napoli nella prima giornata di Serie A Women, con la sfida in programma sabato 26 settembre allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella.
Juventus Women-Napoli, quando si gioca
Il match andrà in scena nel primo pomeriggio di sabato, con il calcio d’inizio fissato per le 12:30.
La Juventus Women scenderà dunque in campo davanti al proprio pubblico per iniziare il nuovo percorso in Serie A, con il Napoli pronto a contendere subito i primi punti della stagione alle bianconere.
Dove vedere Juventus Women-Napoli
La sfida tra Juventus Women e Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN.
Gli appassionati potranno quindi seguire il debutto delle bianconere in campionato sulla piattaforma streaming, a partire dalle 12:30 di sabato 26 settembre.
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