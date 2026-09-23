La Juventus è tornata sul mercato degli svincolati dopo il grave infortunio rimediato da Kamil Grabara. Il problema accusato dal portiere ha infatti aperto una necessità nel reparto e il club bianconero sta valutando una soluzione immediata. Tra i nomi emersi c’è quello di Neto, portiere brasiliano che conosce già molto bene l’ambiente juventino.

Contatti per Neto

A riferire dell’interesse è Gianluca Di Marzio, secondo quanto riportato da Sky Sport. La Juventus avrebbe avviato i contatti con il portiere brasiliano, valutando la possibilità di riportarlo a Torino per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Grabara.

Neto rappresenta un’opzione particolarmente interessante anche per la conoscenza dell’ambiente bianconero e della realtà del club.

Il precedente in bianconero

Il portiere classe 1989 ha già indossato la maglia della Juventus dal 2015 al 2017. In quelle stagioni ha ricoperto il ruolo di vice di Gianluigi Buffon, maturando esperienza all’interno dello spogliatoio bianconero.

Successivamente Neto ha proseguito la propria carriera lontano da Torino, vestendo altre maglie prima di ritrovarsi attualmente svincolato.

L’infortunio di Grabara cambia i piani

L’infortunio di Grabara ha modificato le priorità della Juventus. La ricerca di un portiere non rappresenta più soltanto una valutazione in prospettiva, ma una necessità alla quale il club deve trovare una risposta in tempi brevi.

Il mercato degli svincolati permette alla società di intervenire anche a mercato chiuso e Neto è, al momento, uno dei profili sui quali la Juventus sta lavorando. I contatti sono già partiti e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sull’eventuale ritorno del brasiliano a Torino.