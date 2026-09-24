Dopo settimane di attesa, l’Italia è pronta a tornare in campo per un nuovo percorso in Nations League. Gli Azzurri faranno il loro esordio domani, venerdì 25 settembre, affrontando il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45.

Italia, si riparte dalla Nations League

La sfida contro il Belgio rappresenta il primo appuntamento del nuovo cammino dell’Italia nel Gruppo A1. Il calendario prevede poi la trasferta contro la Turchia del 28 settembre, la gara esterna contro la Francia del 2 ottobre e il successivo confronto casalingo con la Turchia il 5 ottobre.

La fase iniziale della competizione sarà quindi particolarmente intensa, con quattro partite concentrate in appena undici giorni.

Mancini riparte con diverse novità

A guidare gli Azzurri c’è Roberto Mancini, tornato sulla panchina della Nazionale. Per questa prima finestra di Nations League il commissario tecnico ha convocato un gruppo caratterizzato da diverse novità e da numerosi giovani alla prima esperienza con la Nazionale maggiore.

Tra i nuovi convocati figurano, tra gli altri, Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Issa Doumbia, Alessandro Romano, Antonio Vergara e Sebastiano Esposito.

Nel gruppo azzurro c’è anche Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, mentre alcuni giocatori inizialmente convocati hanno dovuto lasciare il ritiro per problemi fisici.

Il Belgio apre un ciclo importante

Il primo ostacolo sarà dunque il Belgio, una delle squadre inserite nel Gruppo A1 insieme a Italia, Turchia e Francia. L’appuntamento dell’Olimpico darà il via a un percorso che proseguirà subito con tre gare ravvicinate.

Gli Azzurri dovranno quindi affrontare il primo test del nuovo ciclo davanti al pubblico di Roma, con la sfida contro il Belgio che aprirà ufficialmente la Nations League 2026/27 dell’Italia.