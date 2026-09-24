La Juventus guarda anche al futuro della propria porta e tra i profili osservati c’è quello di Lorenzo Palmisani, giovane portiere del Frosinone che si è messo in evidenza in questo avvio di stagione. Classe 2004, l’estremo difensore ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni e, soprattutto, a una crescita che lo ha portato rapidamente alla ribalta. A rendere ancora più particolare la possibile pista bianconera sono le parole dei suoi genitori, Piero e Graziella, che hanno raccontato il rapporto della famiglia con la Juventus.

Palmisani, una famiglia da sempre juventina

Il legame con i colori bianconeri non nasce oggi. La famiglia Palmisani ha infatti raccontato di essere da sempre molto vicina alla Juventus, tanto che un eventuale approdo di Lorenzo a Torino avrebbe un significato speciale.

I genitori hanno spiegato che per loro la Juventus rappresenta un vero sogno e che, ancora prima di pensare al futuro professionale del figlio, la priorità resta quella di vederlo felice e sereno nel proprio percorso.

Un sentimento particolare anche considerando che l'esordio di Palmisani in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus. Un incrocio curioso del destino che oggi rende ancora più suggestiva l'ipotesi di un possibile futuro in bianconero.

L'idolo Buffon e la scelta di diventare portiere

A raccontare il rapporto di Lorenzo con il ruolo è stato soprattutto papà Piero. Il giovane portiere, infatti, non aveva iniziato la propria carriera tra i pali: da bambino preferiva giocare in mezzo al campo, prima di decidere, a nove anni, di cambiare posizione.

Una scelta che inizialmente il padre gli aveva sconsigliato, considerando le particolari responsabilità e la componente mentale richiesta a un portiere. Lorenzo, però, ha insistito e quella decisione si è rivelata fondamentale per la sua carriera.

E tra i pali ha avuto un modello ben preciso: Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus è stato infatti il suo idolo fin da bambino, con Lorenzo cresciuto guardando numerosi video dell'ex numero uno bianconero.

La Juventus resta un sogno

Le parole della famiglia lasciano quindi emergere un desiderio chiaro. L'interesse della Juventus per Palmisani viene osservato con particolare attenzione dai suoi genitori, ma senza voler bruciare le tappe.

Il portiere ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il Frosinone fino al 2031 e dovrà continuare il proprio percorso di crescita in Serie A. La Juventus, dal canto suo, continua a monitorare il profilo in prospettiva futura.

Per ora Palmisani pensa al presente con il Frosinone. Ma il sogno di vestire un giorno la maglia bianconera, come raccontato dalla sua famiglia, è tutt'altro che nascosto.