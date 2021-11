Soulè convocato dall’Argentina: arrivano i complimenti della Juve

Il calciatore della Juventus Under23 ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore per le prossime due partite

redazionejuvenews

La Juventus, dopo aver conquistato il passaggio agli ottavi della Champions League con due giornate di anticipo grazie alla vittoria sullo Zenit di martedì sera, è ora attesa dall'ultima giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali: i bianconeri scenderanno sabato in campo all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, per cercare di tornare alla vittoria in Serie A e per non perdere altro terreno nei confronti delle prime della classe, con Milan e Napoli distanti 16 punti.

Proprio dalle Nazionali però, è arrivata una sorpresa per i calciatori bianconeri, soprattutto per uno di loro: il calciatore della Juventus Under23 Matias Soulè è stato infatti convocato da Scaloni per i due match di qualificazione a Qatar 2022 che l'Argentina giocherà contro Uruguay e Brasile, in programma il 13 e il 17 novembre. Un grande riconoscimento per il ragazzo, che nella seconda squadra bianconera impegnata in Serie C sta mostrando tutto il suo talento: 15 presenze e 3 gol tra Serie C, Youth League e Coppa Italia,e una personalità che sta trascinando tutto il gruppo. Soulè partirà per il sud America insieme al suo idolo Paulo Dybala, e lì incontrerà l'altro suo idolo, Leo Messi, con i quali condividerà questi 10 giorni di ritiro.

Cresciuto nel Velez, la Juventus lo ha prelevato dal club argentino a costo zero: nel gennaio 2020 si è unito ai bianconeri Under 17, salendo di grado con l'Under 19 prima e approdando alla formazione Under 23 in questa stagione bruciando le tappe. Classe 2003, il giocatore ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2026, con i bianconeri che puntano molto su di lui e sulla sua crescita per il futuro: Allegri ha molta stima del ragazzo, e dopo averlo portato in panchina contro il Napoli potrebbe ritagliargli nel corso della stagione quale minuto con la prima squadra. Intanto i bianconeri si sono complimentati con lui per la convocazione, attraverso un Tweet condiviso dall'account bianconero.