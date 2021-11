Dybala segna e Marchisio si commuove: “Mi è entrato un Le Roi nell’occhio”

Il Principino ha celebrato il gol messo a segno ieri sera da Dybala, che ha omaggiato Plaatini nella sua esultanza

La Juventus era chiamata ieri sera a riscattare le ultime due uscite di campionato, che l'avevano vista perdere contro il Sassuolo in casa prima e con il Verona fuori poi, perdendo sei punti dalla testa della classifica, che in campionato dista adesso 16 punti. Un inizio difficile in Serie A quello dei bianconeri, che si trovano al centro della classifica e con molto ritardo dalle prime posizioni. Diverso invece è il discorso in Champions League: la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera la quarta partita su quattro del girone, conquistando con due giornate di anticipo la qualificazione agli ottavi: ora i bianconeri hanno la possibilità di concentrarsi sul campionato, a partire già da sabato, quando ospiteranno la Fiorentina allo Stadium.