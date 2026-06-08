Nuova concorrente

La Juventus continua a seguire con attenzione la situazione di Randal Kolo Muani, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante francese piace da tempo alla dirigenza bianconera, che lo considera un giocatore ideale per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e capacità di giocare in più ruoli offensivi. La strada, però, rischia di complicarsi. Nelle ultime settimane, infatti, sarebbe cresciuto anche l’interesse del Galatasaray, pronto a inserirsi concretamente nella corsa per il centravanti francese. La concorrenza internazionale rappresenta un ostacolo in più per la Juventus, già impegnata a gestire un mercato complesso. Il club bianconero continua a osservare gli sviluppi, sapendo però che la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

Il piano del Galatasaray

Il Galatasaray sta programmando il futuro del proprio reparto offensivo. La possibile partenza di Mauro Icardi obbliga infatti il club turco a cercare un sostituto di alto profilo. Tra i nomi presi in considerazione c’è proprio Kolo Muani. Il francese rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per età, esperienza europea e margini di crescita ancora importanti. L’idea del club turco sarebbe quella di sostituire un grande nome con un altro attaccante di livello internazionale. Per questo motivo la candidatura di Kolo Muani starebbe prendendo quota. La Juventus osserva con attenzione, anche perché il Galatasaray potrebbe avere risorse economiche importanti da investire sull’attaccante.

L’aiuto inatteso

Paradossalmente, però, la Juventus potrebbe ricevere un aiuto proprio da Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sarebbe infatti uno dei nomi valutati dal Galatasaray per rinforzare il reparto offensivo. Uno scenario che potrebbe modificare completamente gli equilibri. Se il club turco decidesse di puntare con decisione su Vlahovic, infatti, l’interesse per Kolo Muani potrebbe raffreddarsi rapidamente. In questo scenario, il serbo potrebbe diventare un alleato inatteso della Juventus. Molto dipenderà dalle prossime settimane, quando Vlahovic finirà ufficialmente nella lista degli svincolati. La Juventus continua a seguire entrambe le situazioni. Con la consapevolezza che il futuro di Vlahovic potrebbe influenzare direttamente anche quello del centravanti francese.