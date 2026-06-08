La Juventus accelera per il nuovo portiere e adesso il nome in cima alla lista sembra essere quello di Emiliano Martinez. Dopo il tramonto definitivo della pista Alisson, il club bianconero ha cambiato strategia e avrebbe individuato nel campione del mondo argentino il principale obiettivo per la porta della prossima stagione. Secondo Fabrizio Romano, i primi contatti sarebbero già partiti. Così il giornalista italiano sui propri profili social: "Juventus all’assalto per Dibu Martínez, è la prima scelta come nuovo portiere dopo l’affare Alisson sfumato.

Partiti i contatti con l’entourage pur avendo un ingaggio molto alto. In lista anche Guglielmo Vicario che darebbe apertura totale".

Dopo Alisson

Per mesi la Juventus aveva lavorato sulla possibilità di arrivare ad Alisson, considerato il profilo ideale per guidare la rifondazione bianconera tra i pali. Il muro alzato dal Liverpool e i cambiamenti interni al club inglese hanno però complicato definitivamente l’operazione, costringendo la dirigenza a virare su altri obiettivi. Ed è qui che entra in scena Dibu Martinez.

Contatti avviati

La Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage dell’argentino. L’ostacolo principale resta economico. Martinez percepisce infatti uno stipendio molto elevato e convincerlo ad accettare il progetto bianconero richiederà uno sforzo importante. Dal punto di vista tecnico, però, il profilo convince completamente. Leadership, esperienza internazionale, personalità e mentalità vincente: caratteristiche che piacciono particolarmente a Luciano Spalletti, che considera il ruolo del portiere centrale nella costruzione della nuova squadra.

Vicario resta l’alternativa

Parallelamente continua a restare vivo il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano rappresenta probabilmente la soluzione più sostenibile economicamente e, soprattutto, avrebbe dato piena apertura a un eventuale trasferimento a Torino. Per questo motivo la Juventus continua a monitorare entrambe le situazioni, consapevole che le prossime settimane saranno decisive.

La porta cambia volto

Una cosa però appare ormai chiara: la Juventus sta preparando una rivoluzione tra i pali. Michele Di Gregorio continua ad avere un futuro incerto, mentre Mattia Perin sembra destinato a restare come secondo portiere. L’obiettivo dei bianconeri è presentarsi all’inizio della nuova stagione con un nuovo numero uno. E in questo momento, più di tutti, il nome che scalda la Continassa sembra essere quello di Emiliano Martinez.