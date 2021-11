Tevez: “Non riesco più a trovare il desiderio di giocare a calcio”

L'Apache ha rilasciato delle forti dichiarazioni ai microfoni di ESPN.

redazionejuvenews

Dopo aver battuto lo Zenit per 4-2, la Juventus ora va a caccia del riscatto anche in campionato, a partire gia dal prossimo match contro i rivali di sempre della Fiorentina. I bianconeri infatti, hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per rischiare di non sprofondare ulteriormente in classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona. Anche se la prestazione dimostrata contro i russi lascia ben sperare, sia per lo spirito e la determinazione che la Vecchia Signora ha messo in campo dal primo all'ultimo minuto, ma soprattutto per aver ritrovato gli uomini chiave che hanno prodotto una quantità maggiore di gol, ad oggi il problema principale di questa squadra.

Una squadra che negli anni era stata abituata e soprattutto aveva abituato i propri tifosi, a scendere in campo con attaccanti del calibro di Higuain, Ronaldo o Tevez, giusto per citarne alcuni. Proprio l'Apache, è tornato a parlare del suo futuro e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ESPN non sono affatto confortanti per tutti i suoi tifosi. Tevez sembra infatti vivere in un limbo, a causa del quale non riesce piu a trovare lo stimolo per continuare a giocare.

"Non sento il desiderio di essere in campo quando la palla rotola. Questo sabato ero ad un matrimonio mentre giocava il Boca e nel frattempo riflettevo sul fatto che, se avessi giocato, me lo sarei perso. Inoltre, ho pensato che se avessi giocato e avessimo perso non ci sarei andato al matrimonio perché ero arrabbiato. In questo momento, quando guardo la Juventus, il Boca o un'altra squadra in cui ho giocato, cerco dentro di me il fuoco sacro per motivarmi a giocare ancora, ma non riesco a trovarlo".