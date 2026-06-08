Andrea Cambiaso si prepara a vivere un’altra estate da protagonista del mercato. Dopo mesi di voci e corteggiamenti, stavolta l’addio alla Juventus non sembra più uno scenario così lontano. Non perché il club voglia necessariamente privarsene, ma perché tra esigenze economiche, valutazioni tecniche e richieste di mercato, la situazione appare più aperta rispetto al passato.

Stagioni altalenanti

Le ultime due stagioni di Cambiaso in bianconero sono state caratterizzate da continui alti e bassi. Da una parte la qualità tecnica, la duttilità e la capacità di occupare più ruoli. Dall’altra prestazioni discontinue e alcuni errori pesanti che hanno avuto conseguenze importanti sul rendimento della squadra. Nonostante questo, Luciano Spalletti ha continuato a puntare forte su di lui. Il tecnico bianconero lo considera uno degli elementi più intelligenti tatticamente della rosa e lo ha spesso difeso pubblicamente dalle critiche. I numeri confermano comunque la centralità del giocatore: 47 presenze, 3 gol e 5 assist nell’ultima stagione raccontano di un calciatore utilizzato con grande continuità.

Questione economica

Il vero tema, però, potrebbe essere economico. La mancata qualificazione alla Champions League costringe infatti la Juventus a fare valutazioni differenti rispetto al passato. La società dovrà probabilmente sacrificare almeno un giocatore importante e Cambiaso rientra perfettamente nel profilo ideale: ha mercato, ha un’età ancora favorevole e garantirebbe una plusvalenza molto importante. La richiesta bianconera resta alta: almeno 50 milioni di euro. Una cifra significativa che potrebbe però limitare il numero delle pretendenti.

Il Como osserva, l'estero resta avanti

Tra i club interessati c’è anche il Como. La società di Cesc Fabregas, reduce dalla storica qualificazione in Champions League, cerca profili italiani per completare la lista UEFA e Cambiaso rappresenterebbe un innesto ideale per caratteristiche tecniche. Il problema resta economico. Dopo i primi contatti, il club lariano avrebbe rallentato proprio per le richieste considerate troppo elevate. Questo però non significa che la pista sia definitivamente chiusa. Ad oggi, l’ipotesi più concreta sembra comunque quella di un trasferimento all’estero. Dopo il mancato approdo al Manchester City nel gennaio 2025, il club più interessato sarebbe ora il Barcellona, attratto soprattutto dalla sua capacità di ricoprire più ruoli. Occhio però anche alla Premier League. Se alcuni incastri di mercato dovessero concretizzarsi, Cambiaso potrebbe tornare rapidamente un obiettivo concreto per diversi club inglesi. La Juventus non vuole svenderlo. Ma per la prima volta, dopo anni di “no”, una cessione sembra davvero possibile.