Trionfo azzurro

L’Italia Under 17 conquista il titolo europeo al termine di un percorso straordinario, chiuso con il successo ai rigori contro il Belgio in finale. Una vittoria importante per il movimento azzurro e anche per la Juventus. Tra i protagonisti della spedizione ci sono infatti Emanuele Giaretta e Thomas Corigliano, due talenti cresciuti nel vivaio bianconero e considerati tra i prospetti più interessanti della nuova generazione. La Juventus ha celebrato il successo dei due giovani attraverso i propri canali ufficiali. Per il club bianconero rappresentano due segnali importanti per il futuro. Entrambi, infatti, stanno bruciando le tappe sia con la maglia juventina sia con quella azzurra.

La crescita di Giaretta

Tra i protagonisti dell’Europeo c’è sicuramente Emanuele Giaretta, portiere classe 2009 che continua a raccogliere attestati di stima. Arrivato dal Cittadella nell’estate del 2023, il giovane estremo difensore si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della sua categoria. Lo scorso febbraio ha firmato il primo contratto professionistico con la Juventus. Un riconoscimento arrivato dopo una crescita costante. Giaretta è stato decisivo anche nello scudetto Under 16 conquistato la scorsa stagione. Le sue parate nella finale contro l’Empoli hanno contribuito in modo determinante alla vittoria. La Juventus ha deciso di blindarlo fino al 2028. Le sue qualità sono evidenti: ottimo gioco con i piedi, personalità e riflessi fuori dal comune. Non manca neppure una tradizione familiare importante. Il giovane portiere è infatti nipote di Luigi Muraro, ex portiere di Serie A, che ha seguito i suoi primi passi nel calcio.

Corigliano fa sognare

Se Giaretta rappresenta sicurezza tra i pali, Thomas Corigliano è il talento offensivo che continua a far parlare di sé. Il fantasista bianconero è ormai considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile. Tecnica, fantasia e qualità nell’uno contro uno lo hanno reso rapidamente uno dei leader delle giovanili juventine. Anche lui è stato protagonista dello scudetto Under 16. Nei playoff ha lasciato il segno nelle partite più importanti. Ha brillato contro Roma ed Empoli, risultando decisivo con gol e giocate di qualità. Nell’ultima stagione ha continuato il proprio percorso di crescita. Ha trovato spazio anche con la Primavera e si è ritagliato un ruolo importante anche nell’Europeo Under 17.

Occhi sul futuro

Le qualità di Corigliano continuano ad attirare grande attenzione. Visione di gioco, capacità di saltare l’uomo e freddezza sotto porta rappresentano le sue caratteristiche principali. Un altro elemento importante riguarda la gestione della sua crescita. Il suo percorso viene seguito da vicino anche da Claudio Marchisio, che ne cura gli interessi come agente. La Juventus osserva con attenzione. Perché Giaretta e Corigliano rappresentano due dei nomi più interessanti del futuro bianconero.