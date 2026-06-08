Miretti in uscita

Il mercato della Juventus continua a intrecciarsi con quello della Fiorentina. Uno dei nomi che potrebbe accendere i prossimi movimenti è quello di Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero piace molto a Fabio Paratici, che starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la mediana viola. L'azzurro rappresenta uno dei giovani più importanti cresciuti negli ultimi anni nel vivaio juventino. Classe 2003, il centrocampista è legato alla Juventus fino al 2028 e percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa. Con la maglia bianconera ha già superato quota cento presenze. Il bilancio parla di 106 partite ufficiali, 3 reti, 8 assist e una Coppa Italia conquistata. Nel corso degli anni è diventato anche un punto fermo delle nazionali giovanili italiane, fino ad arrivare all’esordio con la Nazionale maggiore nel novembre 2022. La Juventus ora è chiamata a prendere una decisione. La cessione di Miretti potrebbe rappresentare una plusvalenza importante.

Arthur e la carta Viery

Un’altra situazione che continua a occupare le riflessioni bianconere riguarda Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito, resta fuori dai piani tecnici e la Juventus continua a cercare una soluzione definitiva. Il Gremio vorrebbe confermarlo. Il problema riguarda però le richieste economiche. La Juventus continua a chiedere circa 10 milioni di euro per liberare il giocatore. Proprio per questo motivo starebbe emergendo una soluzione alternativa. Nelle discussioni potrebbe infatti entrare Viery, giovane difensore centrale brasiliano classe 2005. Il difensore è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Ha un contratto molto lungo con il club brasiliano e viene valutato circa 20 milioni di euro. La Juventus osserva con interesse, anche perché il reparto difensivo potrebbe subire cambiamenti importanti durante l’estate.

Movimenti anche in porta

Parallelamente, continuano le riflessioni sul futuro della porta bianconera. Michele Di Gregorio continua a non convincere pienamente Spalletti. Per mesi il sogno è stato Alisson, ma la permanenza in Inghilterra del brasiliano ha reso l’operazione estremamente complicata. Per questo motivo la Juventus ha iniziato a valutare alternative. Tra i profili seguiti restano molto attenzionati Guglielmo Vicario e Emiliano Martinez. Il portiere del Tottenham viene considerato economicamente più accessibile. Più complicata, invece, la pista che porta a Mike Maignan. Restano monitorate anche soluzioni secondarie. Sul taccuino bianconero compaiono infatti anche Alexander Nubel, Giorgi Mamardashvili e Jordan Pickford. L’impressione è che il mercato della Juventus possa presto entrare nel vivo su più fronti contemporaneamente.